Volpi-Kiefer oggi in tv semifinale fioretto femminile Parigi 2024 | canale e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Ladeltra Alicee Lee. sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudell’appuntamento tra i più attesi diper gli azzurri alle Olimpiadi diè l’unica italiana rimasta in gara nel tabellone, dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Arianna Errigo e Martina Favaretto. Laè in programma alle ore 19:30. LA DIRETTA LIVE DELRISULTATI COMPLETI DEL 28 LUGLIO ITALIANI IN GARA IL 28 LUGLIO IL REGOLAMENTO DELLA SCHERMA COME VEDERE LE GARE DIIN TV Su Eurosport 1 ilsarà visibile in diretta dalle ore 19 con semifinali e finali. Dalle 20.30 la programmazione si sposta però su Eurosport 2 fino al termine degli appuntamenti del Grand Palais.