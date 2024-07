Tragedia sulla strada | morti e feriti nel terribile incidente dinamica choc tra le auto…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 luglio 2024) Lucito – Questa mattina,statale 647, nota come “Bifernina”, al bivio di Lucito, si è verificato unle mortale che ha coinvolto due auto. Laha avuto luogo nelle prime ore della giornata, interrompendo bruscamente una tranquilla domenica di fine luglio.Leggi anche: Contromano in autoa fari spenti! Il VIDEO delschianto Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: il 118 Molise, i Carabinieri delle stazioni di Lucito e Civitacampomarano, la Poliziale di Campobasso e i Vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo. Le operazioni di soccorso e rilievo del sinistro hanno reso necessaria la chiusura della circolazione in entrambe le direzioni, complicando ulteriormente una giornata già difficile a causa dell’esodo dall’entroterra alla costa.