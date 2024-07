The Fantastic Four | First Steps il regista conferma che non ci sarà la storia delle origini

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 28 luglio 2024) Ildi The, Matt Shakman, spiega perché ha saltato lanell'imminente reboot. I Marvel Studios hanno mostrato alcune prime immagini di Theal Comic-Con di ieri e ora abbiamo qualche dettaglio in più sulla trama del reboot. Il film, che si svolge in un'ambientazione retrofutura degli anni '60, non ha luogo sulla Terra-616. Tuttavia, con la Prima Famiglia Marvelta per Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, è chiaro che avranno un ruolo importante nella saga del Multiverso.i 4: il nuovo titolo e tutte le sorprese rivelate sul film al Comic-Con Nonunadella Prima Famiglia Marvel Parlando con Entertainment Weekly, il