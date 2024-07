Strage di bimbi al campetto razzo iraniano Israele bombarda il Libano Gli ayatollah minacciano | cosa può accadere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Unache può segnare un drammatico spartiacque per il Medio Oriente. Un attacco con razzi lanciato da Hezbollah che ha causato la morte di almeno dodici persone su un campo di calcio nelle alture del Golan, in una zona abitata dalla comunità drusa. Le vittime, come riportato dal portavoce delle Forze di Difesa Israeliane, Daniel Hagari, erano tutte ragazzi, con età comprese tra i dieci e i sedici anni. Tra di loro, il più giovane, Milad Muadad Alsha'ar, aveva solo dieci anni. L'elenco delle vittime, fornito finora dalle autorità, è ancora provvisorio e potrebbe aumentare. Questo attacco rappresenta il singolo episodio più mortale perpetrato da Hezbollah nel nord didall'inizio dei conflitti in seguito alladel 7 ottobre, secondo quanto dichiarato dalle autorità di Tel Aviv.