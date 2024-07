Sondaggio Abc balzo nell' indice di gradimento per Harris

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Kamalasta registrando un aumento nel suoditra gli americani a pochi giorni dal ritiro del presidente Joe Biden dalla corsa presidenziale e dal suo endorsement, secondo unAbc News/Ipsos. L'didella vicepresidente è balzato al 43%, mentre chi non la vede con favore rappresenta il 42%: una settimana fa la percentuale era rispettivamente del 35% e del 46%. Tra gli indipendenti il 44% ha un'opinione favorevole di lei, in aumento rispetto al 28% di una settimana fa, mentre ha un'opinione contraria il 40%, in leggero calo rispetto al 47% della scorsa settimana.