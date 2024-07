Riqualificazione sottopasso di corso Garibaldi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Hanno preso il via i lavori per ladi uno dei punti più importanti per la mobilità sostenibile della città di Faenza, ildi, che mette in collegamento il centro storico con la zona residenziale di via Ravegnana e via Filanda. La struttura che passa sotto la linea ferroviaria della città è usata giornalmente da migliaia di utenti, che la percorrono a piedi e in bicicletta. Quel manufatto, è anche oggetto di numerosi atti di inciviltà e da vandali che negli anni lo hanno portato a degradarsi: scritte lungo i muri, danneggiamenti sulla pensilina in plexiglas e delle piastrelle che costituiscono il rivestimento dei muri e delle scale per l’accesso dei pedoni.