Promo Affari Tuoi con Stefano De Martino | VIDEO con novità svelate

(Di domenica 28 luglio 2024) Ilufficiale della nuova edizione diè finalmente in onda su Rai1, annunciando il ritorno del celebre gioco dei pacchi a partire dal prossimo 2 settembre. La stagione 2024-2025 si preannuncia ricca di, a partire dal nuovo presentatore:De. Dopo il successo su Rai2, l'ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi fa il grande salto al primo canale della Tv di Stato, prendendo il posto di Amadeus, che è passato al NOVE dove condurrà (tra le altre cose) Chissà Chi è nella stessa fascia oraria. Come si nota daldiDesi è calato perfettamente nel ruolo del conduttore del famoso gioco dei pacchi. Una delle primeintrodotte dal presentatore è il ritorno al telefono fisso per comunicare con il temuto Dottore.