Ossona tossicodipendente entra nel bar armato di coltello e tenta la rapina

(Di domenica 28 luglio 2024)(Milano), 28 luglio 2024 – L’aperitivo è stato servito assieme a una spruzzata di panico, sabato pomeriggio al bar Red Rats di piazza Litta Modignani a. È successo tutto all’improvviso intorno alle sei, quando un giovane classe 1991, con vecchi e continui problemi di tossicodipendenza, èto nel localecon une ha minacciato i presenti per farsi consegnare del denaro. In quel momento c’erano diversi avventori e la madre ottantenne del proprietario, che per lo spavento si è sentita male ed è svenuta. Il titolare del locale, arrivato in quell’istante, ha cercato assieme a un ragazzo che si trovava al bancone di fermarlo e disarmarlo. Nella colluttazione, il proprietario è stato sfiorato dalla lama ed è rimasto lievemente ferito.