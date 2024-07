Nicolò Martinenghi il nuovo re dei 100 rana | un trionfo che sa di leggenda

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 luglio 2024) La piscina di Parigi si tinge d’oro maestoso., con la sua chioma biondo platino, conquista i 100, regalando all’Italia un titolo atteso da ben 24 anni, dai tempi di Domenico Fioravanti a Sydney. È una vittoria che ha il sapore della magia, dell’impresa impossibile., soprannominato Tete, 24enne varesino, già bronzo ai Giochi di Tokyo, sconfigge ilrio Adam Peaty. L’inglese, un colosso del nuoto mondiale, risalito dalla depressione, deve cedere il trono che dominava da Rio 2016. Per soli due centesimi, Peaty è d’argento, ex aequo con l’americano Nic Fink. L’oro inaspettato dell’Italia È il primo oro per l’Italia a Parigi, e forse il più sorprendente. Tete, con la sua determinazione, ha saputo trasformare la pressione in energia positiva.