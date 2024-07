Marina di Camerota indagini in corso per il ferimento di un 21enne | parla il sindaco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSono i carabinieri a indagare su un’aggressione avvenuta nella notte appena trascorsa adiin piazzetta Simone Bolívar dove un ragazzo di 21 anni originario di Maddaloni ma residente aè stato ferito all’addome da un coetaneo. Non si conoscono ancora i motivi per i quali si è scatenata la rissa ma pare il diverbio tra i due fosse partito nel giorno precedente. Un primo episodio avvenuto in un locale neldel quale dopo il litigio i due erano stati invitati ad andare via. Poi alle quattro della notte il ventunenne mentre si trovava un locale insieme alla compagna è stato aggredito e ferito probabilmente con una bottiglia rotta. La vittima sottoposta ad un intervento chirurgico è stato ascoltato dai carabinieri mentre sull’episodio si registra anche l’intervento deldi