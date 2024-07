LIVE Boxe Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Mouhiidine debutto da brividi Anche Sorrentino sul ring

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella seconda giornata dei tornei dialledi2024. Saranno due i pugili italiani di scena in questa prima domenica olimpica, vale a dire Aziz Abbese Giordana. Il peso massimo azzurro debutterà nella sua categoria, appunto i 92 kg, ma con un avversario letteralmente da, in virtù di un sorteggio quasi irreale. Si tratta dell’uzbeko Lazizbek Mullojonov, che agli ultimi Mondiali a Tashkent è stato semifinalista, e dunque bronzo. In pratica, è come se fosse, se non una finale, almeno una semifinale anticipata, e invece è un ottavo di finale, dunque un primo turno. Orario di riferimento: 16:34.