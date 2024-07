Il miraggio del sottopasso Primi rilievi per il tunnel

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) I lavori dovrebbero durare almeno 18 mesi, durante i quali la tenuta della viabilità locale sarà messa a dura prova e la circolazione rischierà di subire parecchi rallentamenti. Intanto dal Comune è arrivato il via libera alle deroghe ai limiti di rumore necessarie per realizzare le opere di potenziamento del nodo ferroviario e le strutture sostitutive dei passaggi a livello lungo le aree situate all’interno della fascia ferroviaria delle Ferrovienord, in particolare lungo via Francia e via Busnelli fino al confine con il territorio di Seveso. A occuparsi degli interventi sarà la ditta milanese Luigi Notari. L’autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione sonora rilasciata dall’Amministrazione, rispetto al piano di zonizzazione acustica per quelle aree, durerà fino al 28 dicembre.