Gli Anelli del Potere 2 Gil-Galad canterà almeno una canzone in elfico – SDCC 2024

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 28 luglio 2024) Il panel del Comic-Con ha anche confermato che Gil-, il rea cui rispondonoriel ed Elrond,unaelfica nella seconda stagione. Questo annuncio è stato accompagnato dall’attore di Gil-, Benjamin Walker, che ha cantato un breve brano per i presenti. La musica di tutte le diverse culture della Terra di Mezzo gioca un ruolo importante nei libri del Signore degli, dove Tolkien si è preso il tempo di scrivere molti testi originali. Per motivi di tempo, molti di questi testi sono stati tagliati dagli adattamenti. Tuttavia, Glidelha realizzato alcune scene incredibili con la musica, in particolare attraverso il canto di Disa e il suo effetto tangibile. La seconda stagione di Glidele le stagioni future si spera trovino il tempo per più musica elfica.