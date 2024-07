Carboni tra Inter e Marsiglia Nuovo incontro e un dettaglio in più

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 luglio 2024) La cessione di Valentindovrebbe essere imminente, anche se manca ancora qualcosa nella trattativa trae Olympique. Fabrizio Romano dà un quadro della questione sul suo canale Playback. USCITA – La trattativa per Valentinè viva, vivissima e siamo vicini alla chiusura. Il calciatore lascerà il club nerazzurro in quest’estate dopo la Copa America vinta con l’Argentina. Ci sono alcuni dettagli da definire, manca ancora un ultimo tassello prima del via libera definitivo. Fabrizio Romano su Playback ha cercato di fornire un quadro della situazione: «Per quanto riguardae Olympiqueparlano ancora a inizio settimana per provare a definire un accordo comunque complesso dal punto di vista contrattuale. Non complesso perché non si farà, siamo quasi alla chiusura, ma l’accordo va strutturato molto bene.