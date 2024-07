Bmw nel canale a Chioggia due ragazzi morti e uno disperso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024)(Venezia), 28 luglio 2024 - Tragedia a, in provincia di Venezia: due giovani ventenni sonoquesta mattina dopo che la loro Bmw è finita fuoristrada in un. Vi sarebbe anche un. Un altro giovane è riuscito a salvarsi; è ferito ed è stato trasportato in ospedale. Sarebbe stato lui a riferire ai soccorritori che nella macchina erano in quattro. Le ricerche in acqua per trovare ilsono immediatamente scattate e continuano senza sosta.