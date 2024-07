Baseball serie A Poule Retrocessione Godo a Ronchi parte male

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024): Mendez Russoniello c (2/5), Midena lf (2/5), Da Re rf (2/4), Miceu dh (1/4), Bertoldi 3b (1/4), Serra cf (1/4) (Pilutti 0/1), Berini 1b (0/3), Furlani 2b (0/4), Abate ss (1/4).: A. Casadio lf (1/5), Piumatti ss (1/4) (Geminiani), Tanesini cf (0/3), G. Meriggi rf (0/4), Sabbatani c (0/1) (Monari 0/1), Jose Evangelista dh (1/3) (D. Meriggi), Bucchi 1b (1/4), M. Casadio 3b (0/2), Orselli 2b (0/1). Successione:001 013 40X = 9 bv 11 e 0.000 000 001 = 1 bv 4 e 5. Lanciatori: Stabile (W) rl 6.0 bvc 3 bb 3 so 9 pgl 1.23, Gergolet rl 3.0 bvc 1 bb 2 so 6 pgl 4.12; Galeotti rl 5.1 bvc 5 bb 1 so 9 pgl 2.41, Freddi rl 2.2 bvc 6 bb 1 so 2 pgl 6.38. Anche il secondo weekend dellainiziaper ilche perde 9-1 adei Legionari.