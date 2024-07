Una fabbrica di cioccolato made in Vignola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) È in pieno svolgimento, tra via Per Sassuolo e la Circonvallazione, il cantiere per costruire la "delin" (ovvero la nuova sede della Messori Cioccolateria), che vedrà a fianco anche un nuovo store dell’insegna Aldi. Per capire le tempistiche di realizzazione del progetto, che presenta diversi risvolti sia privati sia pubblici, il Carlino ha interpellato Massimo Messori, amministratore delegato di Messori Cioccolateria, il quale assieme alla sorella Patrizia - responsabile di produzione - prosegue una tradizione di famiglia avviata nel 1929 a Modena, poi stabilitasi anel 1972.