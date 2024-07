Sport in tv oggi sabato 27 luglio | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Dopo la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 di ieri, l’avventura a cinque cerchi entra davvero nel vivo con una ricca giornata dida seguire in tv e streaming.27, si parte sin dalle 08:30 con la fase a gironi del doppio misto di badminton. Spazio poi al volley, alla pallamano, al canottaggio, al tiro a segno, all’equitazione. Dalle 10:00 scocca anche l’ora del judo. Non una disciplina qualunque per l’Italia visto che in gara c’è subito una delle più attese, Assunta Scutto. Dalle 10:50 lo spettacolo della scherma con la spada femminile e poco dopo il via alla gara di tuffi con Pellacani e Bertocchi che vogliono essere protagoniste nel trampolino 3 m sincro. La giornata proseguirà con le batterie di nuoto e con i primi turni in singolare del tennis. Alle 13:00 Italia-Brasile di volley maschile.