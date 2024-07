Sono i pallavolisti i primi a scendere in campo Oggi tocca subito a De Cecco e Sanguinetti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Per gli atleti e i tecnici modenesi è tempo di gare ormai a Parigi 2024, dopo la cerimonia inaugurale svoltasi ieri sulla Senna. Iin, come consuetudine, saranno i: Giovanniesordirà con l’Italiaalle 13, contro il Brasile di Bruno Rezende, Lucas e di un Leal acciaccato alla caviglia che forse non partirà titolare.un big match per capire anche i ruoli che azzurri e verdeoro potranno recitare nel torneo. Esordioanche per Luciano De, neo palleggiatore di Modena Volley che con la sua Argentina sfiderà alle 21 gli Stati Uniti di Christenson, Anderson e Holt.