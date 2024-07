Serie D Fumata bianca | Vincenzo Guerini presidente dell’SSC Ancona

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 27 luglio 2024) L’incontro tra l’ex mister della prima storicaA con i due soci alla pari Stefano Marconi e Massimiliano Polci è stato anticipato a ieri:Onorario e Responsabile dell’Area Tecnica. La macchinanel frattempo prende sempre più forma e prosegue anche “l’operazione nostalgia”. Anche Andrea Bruniera nello staff di mister Gadda, 27 luglio 2024 – Arrivata la fatidicasarà. L’eterno mister della prima storica promozione inA era atteso nella dorica proprio in questi giorni per l’incontro con i due soci alla pari Stefano Marconi e Massimiliano Polci per mettere nero su bianco i dettagli circa il suo ruolo (nell’assemblea pubblica del 3 luglio al Del Conero, era stato annunciatodal sindaco Daniele Silvetti) dopodiché emettere l’ufficialità.