Parigi 2024 tragedia al villaggio olimpico | è morto Lionel Elika Fatupaito tecnico di boxe delle Samoa

(Di sabato 27 luglio 2024) La prima giornataOlimpiadi disi macchia di una notizia terrificante. Ieri, poche ore prima della Cerimonia d’Apertura, è infattialdiisole. L’allenatore – che aveva sessant’anni – è stato colto da un infarto. La notizia è emersa nel pomeriggio di oggi, sabato 27 luglio. Stando alle pochissime informazioni diffuse dall’IBU, sembra che l’allenatore abbia accusato un malore alle 10:20, non riuscendo a riprendersi neanche con il tempestivo intervento arrivato dai vigili del fuoco e dal personale sanitario presente aldegli atleti sito in Saint-Denis. Malgrado le cause naturali, l’inchiesta sulla morte è stata affidate alle autorità giudiziarie.