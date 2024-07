Olimpiadi di Parigi 2024 judo | Scutto dice addio alla medaglia Si ferma ai ripescaggi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

27 luglio– Arriva il settimo posto nella gara deldei 48 kg, per Assunta, alledi. L'azzurra, già argento mondiale senior e oro iridato juniores nel 2021, siai, nella finale per il bronzo. Lo fa per mano della francese, idolo di casa, Shirine Boukli, testa di serie numero 5. Sfuma il sogno di conquistare unaa cinque cerchi, ai primi Giochi della carriera.