Olimpiadi Carla Fracci o Io e Marilyn? La tv del 27 luglio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 27 luglio 2024) Per la prima serata in tv, sabato 27, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Boomerissima”, condotto da Alessia Marcuzzi. Torna il programma varietà con un rimontaggio delle due edizioni, ritroviamo i personaggi, la musica, i programmi tv, i film, gli spot, la moda degli anni 70-80-90 e 2000, riproponendo la sfida tra il passato dei genitori boomers ed il presente dei figli millennials. RaiDue dalle 21 trasmetterà “Parigi 2024 Giochi della XXXIII Olimpiade”. RaiTre alle 21.20 per il Ciclo Grandi Donne Italiane proporrà la fiction “”. Campagna lombarda, 1944. Sotto il cielo solcato dai bombardieri americani una bambina trova conforto nel quieto volo di libellule che danzano nel vento sopra un ruscello.