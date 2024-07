I Love Subbiano | domani sera l’evento di presentazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Arezzo, 27 luglio 2024 –, domenica 28 luglio, asi svolgerà unata dedicata alle innovazioni e alla solidarietà. La nuova Associazione “I”, infatti, si presenta al territorio. “Un paese, mille divertimenti” è il motto con cui un gruppo di volontari del paese alle pendici del Casentino e alle porte di Arezzo ha deciso di riunirsi per la propria Comunità e di istituire un sito web in cui turisti, curiosi e altri abitanti della provincia aretina, e non solo, potranno trovare i luoghi d’interesse e gli eventi che si svolgeranno a. La piattaforma è già online - anche se in continuo aggiornamento - e vi si può accedere digitando sui motori di ricerca: www.i.it.