Francesco Baccini a Frassinelle Polesine il 28 luglio | tutte le info

(Di sabato 27 luglio 2024)(Rovigo), 262024 – Un concertone evento apre la seconda parte di ‘Tra ville e giardini’: ad esibirsi, il più anomalo e versatile cantautore del panorama italiano; la data è domenica 28alle 21.30 in piazza del Popolo di. Un concerto piano e voce, con una line-up che gli consentirà di esprimere tutta la sua ben nota vena ironico-satirica, ma anche lo spirito intimista, dei brani destrutturati in chiave acustica, dell’ultimo album “Archi e frecce” (2023, Incipits records/Egea music, cd e digitale). In trio col Baccio, Marta Taddei al violino e Michele Cusato alla chitarra. Dove acquistare i biglietti Il biglietto unico di 10 euro, ridotto a 8 per gli under 18 e gli over 65 è disponibile in prevendita su www.diytiket.it.