Dopo 10 anni di promesse Rho Soccorso avrà una sede

(Di sabato 27 luglio 2024) Il sogno di una nuovaper Rhodi attesa e, diventa realtà. Il Comune,aver acquistato un immobile di via Labriola che accoglieva un discount, ora si prepara a rigenerare da un punto di vista sociale e urbano questo spazio, all’interno del quale verranno ospitati volontari, operatori sanitari e ambulanze. Il rogito è stato sottoscritto alla fine di maggio, l’ufficio tecnico sta realizzando il progetto, presto dovrebbero partire i lavori, grazie anche a un finanziamento regionale di 150mila euro. In via Legnano nella storicadagli operatori delstanno stretti. La nuova, nell’area tra via Labriola e via Aldo Moro, accanto al mercato di quartiere sarà molto più ampia L’ex supermercato verrà ristrutturato e questo permetterà di rigenerare, anche dal punto di vista sociale, un quadrilatero finora poco sfruttato.