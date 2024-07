Confartigianato | 88% degli under 35 cerca lavoro libero e creativo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Roma, 27 lugio 2024 – Gli35 non hanno dubbi: a un impiego tradizionale, ripetitivo, imprigionato in gerarchie, preferiscono un. E’ quanto emerge da una ridel Censis persulla percezione delda parte delle nuove generazioni che mostrano sempre più interesse verso occupazioni con orari flessibili, creative, con opportunità di apprendimento. Secondo l’indagine, l’80% dei giovani tra 18 e 35 anni non considera ilil fulcro della propria vita e il 91% ritiene invece prioritario avere tanto tempoper sé, per la famiglia e per coltivare le proprie passioni. Tra lavorare per vivere e vivere per lavorare gli35 scelgono quindi decisamente la prima opzione: il 61,2% vede, infatti, ilcome una necessità per soddisfare bisogni materiali, mentre solo il 38,8% pensa che sia un modo per realizzarsi.