Canegrate trovato un cadavere nell' area verde di via Marconi

(Di sabato 27 luglio 2024)(Milano), 27 luglio 2024 - Macabra scoperta,e prime ore di questa mattina, in un parco pubblico del territorio. All’interno del parco di via, una piccolaa ridosso del sottopasso ferroviario, è stato rinvenuto ildi un uomo. Dai primi accertamenti è stato appurato si tratti di un cittadino di nazionalità tunisina: sul corpo dell’uomo sono state trovate leggere ferite che, da una prima analisi, non pare possano essere valutate come causa del decesso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Legnano che si stanno occupando delle indagini per comprendere come si siano svolti i fatti.