Bloccati nello spazio Ansia per due astronauti

(Di sabato 27 luglio 2024) Apprensione per il rientro di duedella Nasa, Butch Wilmore e Sunita Williams (foto),sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) dopo che la loro navicella ha avuto problemi tecnici. I due sono partiti all’inizio di giugno per una missione che sarebbe dovuta durare circa una settimana, ma la loro capsula ha avuto problemi a causa di propulsori difettosi e piccole perdite di elio. Questioni tecniche in gran parte risolte, ma una data ufficiale del ritorno non c’è ancora.