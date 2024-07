Amichevole del Bologna | Caldiero battuto 5-0 primo gol di Dallinga

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 – Vince e convince ile Vincenzo Italiano nella secondadel ritiro di Valle. I rossoblù hanno sconfitto con un netto 5-0 la formazione del, squadra neopromossa in Serie C mostrando un gioco in crescita e una buona intesa tra gli uomini scelti dal tecnico di Karlsruhe.TERME's thijsDa segnalare anche ilgol di Thijs, rapido a mettere in rete una respinta del portiere su una buona percussione personale di Odgaard. Neltempo allenatore rossoblù ha scelto un undici più equilibrato con Ravaglia preferito a Skorupski e una linea difensiva con Beukema a far coppia con Ilic. In avanti invece ancora Castro con Orsolini e Karlsson a supporto e gli inserimenti di Fabbian, tra i migliori in campo.