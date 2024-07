Triple H | Bobby Lashley e MVP? Non so vedremo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 26 luglio 2024) Nei giorni scorsi si è diffusa l’indiscrezione secondo cuie Tamina sarebbero stati rimossi dalle liste interne del roster WWE. Ciò ha immediatamente alimentato voci su di un loro prossimo addio alla federazione.sarebbero in scadenza di contratto, questione di giorni o poche settimane. Al momento non ci sono notizie certe sul loro futuro.H ha recentemente commentato la loro situazione, senza però entrare nel dettaglio. “Situazione in divenire” Durante una intervista con “Mail Sport’s”,H ha commentato la situazione diil cui futuro potrebbe essere lontano da Stamford. “The Game” ha usato queste parole: “Come in ogni sport, anche in WWE mettiamo sotto contratto nuovi talenti, ci sono licenziamenti e scadenze contrattuali. Fa parte della routine. E’ una situazione in divenire”.