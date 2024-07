Postecoglou fornisce un aggiornamento sugli infortuni di Richarlison e Udogie

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 26 luglio 2024) 2024-07-26 14:36:01 Breaking news: L’attaccante del Tottenhame il difensore Destinyrestano fuori pero, ma stanno “lavorando duramente” per tornare a competere per la prima squadra, ha affermato il manager Ange. Il nazionale brasilianoe l’italianohanno saltato le campagne dei loro paesi alla Coppa America 2024 e a Euro 2024, nonostante facciano parte del tour pre-stagionale degli Spurs in Giappone e Corea. Un problema al polpaccio ha tenutofuori dalle ultime tre partite del Tottenham del 2023/24, nell’ambito di una serie di presenze per più di 29 minuti nelle ultime 13 partite del 27enne. “È stato bello, i ragazzi hanno lavorato duramente ed è una parte importante dell’anno per noi.” Ange anticipa la partita di sabato contro @visselkobe allo Stadio Nazionale del Giappone foto.twitter.