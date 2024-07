Parigi 2024 Tamberi in guai seri | sventola la bandiera e crea un danno

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il portadella squadra azzurra, durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi, è protagonista di un episodio davvero sfortunato Una di quelle avventure meravigliose che non si dimenticheranno mai, anche perché vivere da protagonista un’Olimpiade non è cosa da tutti i giorni. In più farlo da portaè qualcosa di unico, peccato che al poveroè accaduta una di quelle cose che non si dimentica così facilmente e portare il tricolore per un istante, forse qualcosa di più, è passato in secondo piano.mentre fa il portadella squadra azzurra ai Giochi ma gli succede un problemao (Ansa Foto) Cityrumors.itIl campione olimpico di Tokyo e portaazzurro si è reso protagonista di uno spiacevole episodio durante lo sventolio dellamentre era sulla barca e navigava la Senna e all’improvviso ecco che la fede nuziale vola nel fiumeno.