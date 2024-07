Nuova Ducati Panigale V4 2025 | innovazione e prestazioni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 26 luglio 2024) LaV4è l’ultima creazione della casa motociclistica italiana, rinomata per la produzione di moto ad alte. Questo nuovo modello promette di ridefinire gli standard del settore, combinando potenza, precisione, tecnologie all’avanguardia e non per l’ultima la fruibilità. Campionato MotoGP, Francesco Bagnaia suLenovo @Foto Crediti Ansa – VelvetMagMotore eLaV4è equipaggiata con motore Desmosedici Stradale, V4 da 1.103 cc, 216 Cv a 13.500 giri/min, 12,3 Kgm a 11.250 giri/min, 187 kg in ordine di marcia (versione V4 S). Si tratta di un prodotto che, tuttavia, sposa lafilosofia di fruibilità della Casa di, pertanto si presenta come una Superbike dalleestreme ma alla portata di molti (piloti professionisti, ma anche appassionati).