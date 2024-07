Napoli | servizi di alto impatto In campo 150 unità interforze

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024)di. Perquisizioni nel quartiere Mercato, in particolare nella zona delle “Case Nuove” delle forze dell’ordine Continuano iad “” della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza a. Ieri mattina, circa 150 operatori delle diverse forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni nel quartiere “Mercato”, ed in particolare nell’area delle “Case Nuove”. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura diL’attività ha consentito di identificare diversi soggetti, di cui uno tratto in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacenti, un altro in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione ed alcuni denunciati a vario titolo.