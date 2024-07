L’Occitane lascia la Borsa di Hong Kong dopo 14 anni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) Uno dei brand beauty di fascia medio alta più famosi al mondo è in fase di cambiamenti finanziari importanti.en Provence uscirà infatti dalladi, dove è quotato dal maggio 2010. A precisare questa scelta è la stessa società, che afferma in un comunicato stampa che “le condizioni affinché il suo azionista di maggioranza, il miliardario austriaco Reinold Geiger, possa riacquistare tutte le azioni del brand, sono state soddisfatte”. Già lo scorso aprile Geiger aveva manifestato l’intenzione di acquisire tutte le azioni che ancora non aveva del brand. Si trattava del 30% del capitale circa. L’obiettivo era delistare la società dalladiper privatizzarla.abbandona lacon il sostegno dei suoi investitori “Siamo felici dell’importante sostegno dei nostri azionisti.