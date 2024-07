Jacqueline Luna Di Giacomo | bellissima in total white con il pancino al debutto come attrice

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 26 luglio 2024)Diprotagonista al Giffoni Film Festival. Per la prima volta la figlia di Heather Parisi ha mostrato ilche cresce dopo l’emozionante annuncio allo Stadio Olimpico di Roma. L’e stilista è incinta del cantante Ultimo. Un bebè cercato e fortemente voluto dalla coppia, ormai unita da quattro anni. La Di, 24 anni, è apparsa raggiante e allo stesso tempo emozionata per il suotelevisivo.Dial Giffoni Film Festival: la fidanzata di Ultimo debuttaDopo aver studiato alla New York Film Academy,Disogna di affermarsi. Ilè arrivato con la serie Never too late, un coproduzione Rai Fiction e Propaganda Italia, che racconta in 10 puntate, in uscita a fine anno su RaiPlay, uno scenario distopico sulle conseguenze del collasso ambientale.