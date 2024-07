Harvey Weinstein ricoverato d’urgenza all’ospedale per Covid-19 e polmonite a entrambi i polmoni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ancora problemi di salute per. L’ex numero 1 del cinema, in attesa di giudizio a New York con l’accusa di stupro e violenza sessuale, è stato trasferito dal carcere di New York a un ospedale per sottoporsi a un trattamento per una serie di problemi di salute, tra cui-19 e. Lo ha dichiarato una sua addetta stampa attribuendo le informazioni sulla salute a Craig Rothfeld, consulente del carcere di, precisando che le altre condizioni per le quali deve essere curato sono diabete, ipertensione, stenosi spinale, nonché liquido nel cuore e neiè stato trasferito dal carcere di Rikers Island a un reparto chiuso del Bellevue Hospital. È dalle rivelazioni derivanti dalle accuse contro di lui che scaturì il movimento #MeToo.