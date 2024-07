Gianmarco Tamberi perde la fede nuziale nella Senna Perso un oro ne trovi un altro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024)haladurante la Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il portabandiera dell’Italia insieme ad Arianna Errigo ha smarritoil simbolo del suo amore con Chiara Bontempi, come ha riportato l’Ansa. Il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa di salto in alto è stato poi preso in giro dai compagni di Nazionale: “un oro neun“. I giocatori del Settebello si sarebbero anche offerti di testimoniare con la moglie nel caso in cui ce ne fosse bisogno.è stato grande protagonista con il tricolore in mano, prendendosi una bella visibilità davanti alle telecamere insieme ai connazionali.