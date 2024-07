Fiamme in casolare a Cadelbosco ipotesi dolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024)Sopra (Reggio Emilia), 26 luglio 2024 - E’ stato un pomeriggio di incendi per i vigili del fuoco, quello di oggi, in particolare nella Bassa, traSopra e la vicina Gualtieri. A, da via Monsignor Saccani, verso le 19,45 è scattato l’allarme per un incendio divampato in un casa colonica attualmente disabitata, al numero civico 94, a ridosso del centro abitato del paese. Alla vista del denso fumo che usciva dall’edificio, alcuni passanti hanno mobilitato il 115, facendo intervenire le squadre dei vigili del fuoco da Reggio e dal distaccamento di Sant’Ilario. Non si registrano conseguenze alle persone, ma una parte della struttura è stata gravemente danneggiata dalle. Si ipotizza il. Simili edifici, apparentemente abbandonati, sono troppo spesso utilizzati come ripari di fortuna da clandestini e senzatetto. Sono in corso indagini dei carabinieri.