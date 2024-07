Consiglio la crisi idrica entra di prepotenza nel dibattito pubblico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiL’emergenza acqua ha tenuto banco inComunale. Pur non essendo nei punti all’ordine del giorno la grave problematica di questi giorni ha aperto e chiuso ilComunale di oggi interamente dedicato ai regolamenti e a debiti fuori bilancio. Il Consigliere di Città Aperta, Luigi Perifano in apertura di seduta consiliare ha chiesto al presidente delRenato Parente del perchè l’emergenza acqua non sia nei punti all’ordine del giorno soprattutto per le comunicazioni di Gesesa sulle interruzioni notturne idriche. Perifano ha spiegato rivolgendosi al presidente delRenato Parente: “Ilè la sede dove discutere i problemi dei cittadini. Vorrei una risposta precisa, una motivazione”.