Ascolti tv i dati del 25 luglio 2024

(Di venerdì 26 luglio 2024) Bene come sempre Temptation Island Chiude in bellezza la stagione per Temptation Island. Ieri sera, 25, in onda su Canale 5, la sesta puntata ha ottenuto ben 3.722.000 spettatori con uno share del 31.8%. Su Rai Uno, invece, dopo la cancellazione del programma di Alberto Angela, Noos, Un viaggio a quattro zampe ha registrato un ascolto medio di 1.511.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Wolf Call: Minaccia in alto mare porta a casa 567.000 spettatori pari al 4%. Su Italia1 Bastardi senza gloria si ferma a 624.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rai3 Il complicato mondo di Nathalie segna 606.000 spettatori e il 4.1%. Su Rete4 Lo chiamavano Bulldozer totalizza un a.m. di 703.000 spettatori (5.3%). L'articolotv, idel 25proviene da 361 Magazine.