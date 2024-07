Unimore bilancio tra luci e ombre | Ma siamo i primi per occupabilità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un giudizio in chiaroscuro quello che emerge dalla consueta classifica che ha stilato anche quest’anno il Censis sulle università italiane. Il nostro ateneo di Modena e Reggio Emilia si posiziona a metà elenco, nono posto (punteggio 83,5 su 110 massimo disponibili), tra le 18 università appartenenti al raggruppamento dei "Grandi atenei", ovvero con numero di iscritti compreso tra i 20.000 e 40.000 iscritti. Al primo posto in questo gruppo, che vede Parma quarta (87,2 punti) e Ferrara tredicesima (80,3), l’università della Calabria. Giunto alla sua ventiquattresima edizione, il report Censis è uno strumento creato per fornire orientamento alle scelte di tutti gli studenti pronti a intraprendere la carriera universitaria.