Ultimo test in campo Oggi il match contro la trentina Rotaliana

(Di giovedì 25 luglio 2024) Si chiudeil trittico di amichevoli del ritiro spallino. Dopo Tnt Monte Peller (Prima categoria) e Sassuolo (serie B), Antenucci e compagni se la vedranno con un avversario di Promozione. Si tratta della, formazionedi Mezzocorona che la squadra di Dossena ospiterà alsportivo di Mezzanaalle 18,30. Quindi mezz’ora dopo rispetto a quanto comunicato in precedenza. Come previsto, al seguito dei biancazzurri ci sarà anche Joe Tacopina. Il presidente ha raggiunto ieri sera il quartier generale della Spal in Val di Sole, esarà al fianco della squadra. Per quanto riguarda i giocatori indisponibili, oltre all’infortunato Fiordaliso non saranno della partita né Carraro né Orfei che nelle prossime ore dovrebbero essere ceduti ufficialmente a Vicenza e Clodiense. Si è aggregato però al gruppo il 18enne Umberto Camelio, attaccante della Primavera.