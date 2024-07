Tennis tabellone doppio maschile Parigi 2024 | sorteggio duro per Bolelli Vavassori va meglio a Musetti Darderi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Si è delineato ildelalle Olimpiadi di, aperto a trentadue coppie che si fronteggeranno sulla terra rossa del Roland Garros. Simonee Andreasi presenteranno all’appuntamento da numeri 1 del seeding, dopo aver perso le finali degli Australian Open e proprio del Roland Garros nel corso di questa stagione. Il cammino del sodalizio tricolore non è però dei più semplici: debutto contro gli spagnoli Pablo Carreno Busta e Marcel Granollers (quest’ultimo numero 1 al mondo in), per poi meritarsi il secondo turno da disputare verosimilmente contro gli australiani John Peers e Matthew Ebden (ampiamente favoriti contro i libanesi Hady Habib e Benjamin Hassan).