Simone Barontini Atletica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024)è nato ad Ancona nel 1999. Specialista degli 800 metri, ha conosciuto l’quasi per caso all’età di 12 anni nel 2011 quando la sorella diha iniziato a praticarla e la mamma ha iscritto entrambi alla Stamura, dove ha iniziato ad essere allenato da Fabrizio Dubbini, che lo ha indirizzato al mezzofondo. La finale degli 800 è prevista sabato 10 agosto nella stessa serata in cui sarà in gara nell’alto il concittadino Tamberi, un momento da emozioni forti se entrambi saranno in gara.