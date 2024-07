Scafati al comune bussa l’ANAC Grimaldi | Lo avevamo già detto in Consiglio comunale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del ConsiglierediMichele, a nome della coalizione #oraesempre“Loin, e loribadito con una interrogazione consiliare prima ed una lettera alla Segretaria generale poi: per il nuovo Presidente deldi Amministrazione A.c.s.e. si configurava l’ipotesi di incompatibilità ex art. 9 comma 2 del D. lgs. n° 39/2013: gli incarichi di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico (quale appunto l’A.c.s.e.) sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un’attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico. Ma siamo rimasti purtroppo inascoltati.