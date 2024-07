Parigi 2024 Tathiana Garbin | C’è grande voglia di giocare le Olimpiadi sono un obiettivo di tanti giocatori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024), capitana dell’Italia femminile di tennis a, ha parlato ai microfoni di Sportface.it dei Giochi Olimpici: “Le primeindimenticabili perché vivi quella che è la gloria olimpica, nel senso che da bambina sogni di arrivare come atleta in una competizione olimpica e poi il sogno si realizza. Ero piccola e mi ricordo che quando miqualificata ero felicissima e onorata di rappresentare la mia nazione. Io per tutti gli sportunaappassionata, quindi mi piace vederli e farli. Coronare questo sogno era qualcosa che era il mio“. “anni fa lemagari erano snobbate dagli atleti, mentre oratennisti le hanno come. Se domandi aicosa preferiscono vincere tra Slam ealcuni rispondono le, una di queste è Sara (Errani, ndr). Rappresentano proprio lo sport, in generale.