Parigi 2024 Balaso | Emozioni uniche noi giovani ma non è un problema

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sempre più vicino l’esordio della Nazionale italiana maschile di volley a. La prima partita di questi Giochi è un incrocio di lusso con il Brasile, in programma sabato 27 luglio alle ore 13 presso il Padiglione 1 della South Paris Arena. Scalpita Fabio, tra gli esordienti del gruppo convocato dal ct Ferdinando De Giorgi. “Chiaramente per me è bellissimo essere qui perché è la mia prima Olimpiade, vivere il Villaggio, sentire l’emozione di questa atmosfera è qualcosa di assolutamente unico – spiega il libero azzurro – Avere la possibilità di vivere un’esperienza così è il sogno di tutti gli sportivi sin da bambini. Da parte nostra c’è grande voglia di fare bene e grande entusiasmo, Vivrò questa esperienza tutta d’un fiato perché per me come per molti altri dei miei compagni si tratta di un sogno che si realizza”.