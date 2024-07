Noos – L’avventura della conoscenza di Alberto Angela

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 25 luglio 2024) Negli ultimi anni,è diventato uno dei volti più amatitelevisione italiana, ereditando l’eredità di suo padre, Piero, con programmi dedicati alla divulgazione scientifica e culturale.si è distinto per l’approccio innovativo e coinvolgente messo in pratica da. Tuttavia, nonostante la qualità dei contenuti, il programma ha recentemente affrontato sfide significative in termini di ascolti televisivi., foto Ansa – VelvetMagLanciato con grande entusiasmo,ha subito catturato l’attenzione del pubblico con episodi dedicati a temi affascinanti come la storia antica, le meraviglie naturali e le ultime scoperte scientifiche.